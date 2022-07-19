Глава Минобороны Украины назвал страну «испытательным полигоном» для оружия

Украина превратилась в испытательный полигон для вооружения западных партнеров. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«Украина сейчас, по сути, является испытательным полигоном. Многие вооружения в данный момент тестируются в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает предостаточным числом собственных современных систем», — сказал министр.

Эти слова он произнес в американском аналитическом центре «Атлантический совет». Резников выступал с речью по видеосвязи, уточнило РИА «Новости». Как отметил глава Минобороны, украинские власти предоставляют всю информацию своим партнерам.

«Мы заинтересованы в испытании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружений протестировать их новые образцы здесь», — добавил он.

В качестве примера Резников привел испытанную на Украине польскую артиллерийскую систему Krab. Он назвал свое предложение хорошим шансом испытать вооружение не только для Польши, но и для США, Франции, Германии и Турции.