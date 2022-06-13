Глава МИД Литвы признал успехи России в спецоперации на Украине
Российские войска продолжают показывать прогресс при выполнении спецоперации на Украине. Успехи военных вызывают «разочарование», заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
По словам литовского министра, последние события на Украине говорят о том, что шансы нанести поражение России являются низкими.
«Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», — сказал Ландсбергис в интервью Foreign Policy.
Он подчеркнул, что России также удается успешно противостоять санкциям западных стран. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что страна способна выдержать такое давление.
«Если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности», — заключил он.
Ранее Минобороны РФ заявило о выполнении основной задачи первого этапа спецоперации. Армии удалось снизить боевой потенциал Украины. При этом главной задачей остается освобождение ДНР и ЛНР.