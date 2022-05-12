Глава МИД Германии исключила участие НАТО в конфликте на Украине

Военная поддержка Украины со стороны НАТО не предполагает непосредственного участия альянса в конфликте. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на встрече министров иностранных дел стран G7 выступила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.

Она подчеркнула, что во время своего последнего визита в Киев поднимала этот вопрос с властями страны.

«Мы обсудили, как можем поддержать Украину, прежде всего, в вопросе повышения ее оборонных способностей, не способствуя тому, чтобы НАТО стала участником конфликта», — заявила Бербок.

Министр добавила, что НАТО в очередной раз отказал властям Украины в помощи по организации бесполетной зоны и передаче военной авиации.

Власти Украины требовали от НАТО помощи в организации закрытого неба практически с самого начала проведения специальной операции. Альянс неоднократно пояснял, что после такого шага конфликт выйдет за пределы региона и распространится на другие страны, что приведет к катастрофическим последствиям.