Глава МИД Франции допустил, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет

Украинский конфликт будет сложным и может затянуться на несколько лет. Такое мнение выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Конфликт будет долгим и сложным. Военные действия могут продлиться несколько лет. Насколько я знаю, Украина не собирается уступать Донбасс, поэтому они будут сражаться», — сказал глава МИД Франции в эфире телеканала BFM.

При этом он добавил, что неправомерно рассуждать об угрозе эскалации ситуации, связанной с применением ядерного оружия. Министр напомнил, что Франция не является одной из сторон конфликта.

«Мы не сражаемся на стороне Украины, мы поставляем оружие и только», — подчеркнул он.

Ле Дриана попросили объяснить, почему ни он, ни президент Франции Эмманюэль Макрон не поехали на Украину после начала боевых действий. Как заявил глава внешнеполитического ведомства, повестки для такого визита еще не было.

«В Киев не отправляются только для того, чтобы поздороваться с украинским президентом Владимиром Зеленским», — ответил Ле Дриан.

Он подчеркнул, что солидарность с Украиной больше, чем просто поездка в страну.