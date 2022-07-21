Глава МI-6 назвал сроки возможного контрнаступления украинских войск

Украинские войска могут пойти в контрнаступление через несколько недель. Об этом заявил глава службы внешней разведки Великобритании МI-6 Ричард Мур.

Глава МI-6 поднял вопрос возможного контрнаступления во время своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Мероприятие проходит в штате Колорадо. По словам Мура, российские войска в скором времени должны выдохнуться.

«В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства. Так или иначе, им придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар», — сказал он. Его слова привел ТАСС.

Как отметил Мур, мораль ВСУ все еще остается высокой. Также он добавил, что украинские войска начинают получать все больше отличного оружия.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в ближайшие недели страна отправит на Украину 50 тысяч артиллерийских снарядов. Еще ВСУ получат сотни единиц противотанкового оружия. Средства на военную помощь Украине выделил и Евросоюз. Сумма составила 500 миллионов евро.