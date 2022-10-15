Глава МАГАТЭ заявил о восстановлении резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС | 360°

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Глава МАГАТЭ заявил о восстановлении резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: резервное энергоснабжение на Запорожской АЭС восстановили

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Резервное электроснабжение восстановили на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Работая в очень сложных условиях, эксплуатационный персонал Запорожской атомной электростанции делает все возможное, чтобы укрепить хрупкую ситуацию с электроснабжением за пределами площадки. Восстановление резервного электроснабжения является позитивным шагом в этом отношении», - заявил Гросси.

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При этом он добавил, что общая ситуация с ядерной безопасностью остается нестабильной. По словам гендиректора агентства, в этом вопросе устойчивое внешнее электроснабжение имеет важное значение, особенно при шести остановленных реакторах.

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Как уточнили в МАГАТЭ, сейчас продолжаются подготовительные работы по перезапуску пятого энергоблока. К шестому энергоблоку специалисты перейдут в субботу, 15 октября. Перезапуск займет несколько дней.

Запорожская АЭС получила дополнительные запасы топлива для своих 20 дизель-генераторов. Запасов топлива на станции хватит на 10 дней работы генераторов в случае отключения внешнего питания.

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