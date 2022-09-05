Спецоперация 05 сентября 2022, 23:29 Поделиться Telegram

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Viber Глава МАГАТЭ пообещал обнародовать отчет о миссии на ЗАЭС 6 сентября Глава МАГАТЭ Гросси 6 сентября обнародует отчет о работе миссии на Запорожской АЭС РИА "Новости"

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Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представит 6 сентября отчет о работе комиссии организации на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

«Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине, включая выводы миссии организации на Запорожской АЭС», — отмечается в сообщении агентства.

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Во вторник он также проинформирует о текущей ситуации Совбез ООН. На самой станции остались два сотрудника МАГАТЭ, они будут проводить мониторинг. В общей сложности миссия состоялась из четырех человек, они работали несколько дней для обеспечения безопасности АЭС.

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В августе бойцы ВСУ усилили обстрелы территории Запорожской атомной станции. В министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали опасность атак со стороны украинских военнослужащих. Однако в Киеве никак не реагировали на реальную угрозу возникновения техногенной катастрофы, забыв об уроках трагедии на Чернобыльской АЭС.

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