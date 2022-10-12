Глава МАГАТЭ обеспокоился прекращением подачи электричества на Запорожскую АЭС | 360°

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Глава МАГАТЭ обеспокоился прекращением подачи электричества на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об обеспокоенности из-за прекращения электроснабжения ЗАЭС

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Прекращение подачи электричества на Запорожскую атомную электростанцию вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, написал ТАСС.

«Станция отключена от внешнего снабжения электричеством во второй раз за последние пять дней. Это вызывает серьезную обеспокоенность», — заявил он.

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Гросси отметил, что сейчас Запорожская АЭС полагается только на дизельные генераторы.

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«Вся эта ситуация говорит о необходимости создания безопасной защитной зоны вокруг станции», — добавил он.

Ранее глава администрации Александр Волга сообщил, что Украина полностью прекратила подачу электричества на Запорожскую станцию. Сотрудники атомного объекта перевели его на работу от резервных источников питания, чтобы сохранить работу проходящих процессов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина планировала превратить ЗАЭС в грязную атомную бомбу.

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