Глава ЛНР узаконил проведение референдума по вопросу о вхождении в состав России | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Глава ЛНР узаконил проведение референдума по вопросу о вхождении в состав России Глава ЛНР Пасечник подписал закон о референдуме по вопросу о вхождении в состав России РИА «Новости»

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Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал Закон Луганской Народной Республики "О референдуме". Документ опубликовали на официальном сайте главы республики.

"Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики и/или главы Луганской Народной Республики", - указали авторы проекта.

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Ранее местная общественная палата обратилась к Пасечнику с просьбой о скорейшем проведении референдума. По их словам, вхождение ЛНР в состав России обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.

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Похожее обращение к главам регионов направили общественные палаты и советы ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно, что референдум о вхождении ЛНР в состав России проведут с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

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