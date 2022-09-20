Глава ЛНР узаконил проведение референдума по вопросу о вхождении в состав России | 360°

Все новости

Эксклюзив

20 сентября 2022, 15:52

Поправки к УК назвали подготовкой к присоединению новых субъектов России

Происшествия

20 сентября 2022, 15:49

Названа вероятная причина ДТП, в котором погиб актер Пускепалис

Реклама

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:37

Надземный переход через железную дорогу в Дедовске откроют в декабре

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:36

Центр города благоустроят во Фрязине к концу сентября

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:31

Глава ДНР попросил Путина принять республику в состав России, если этого захотят на референдуме

Деньги

20 сентября 2022, 15:31

Мощный обвал акций начался на российской бирже

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:22

Смерти гражданских как самоцель. Зачем Украина обстреливает мирные города Донбасса

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:12

Поликлинику на улице Гагарина в Реутове достроят к ноябрю

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:09

Путин оказался доволен эффективностью российского вооружения на Украине

Спецоперация

20 сентября 2022, 14:58

Глава ЛНР узаконил проведение референдума по вопросу о вхождении в состав России

Глава ЛНР Пасечник подписал закон о референдуме по вопросу о вхождении в состав России

Читать 360tv в

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал Закон Луганской Народной Республики "О референдуме". Документ опубликовали на официальном сайте главы республики.

 "Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики и/или главы Луганской Народной Республики", - указали авторы проекта.

Реклама

Ранее местная общественная палата обратилась к Пасечнику с просьбой о скорейшем проведении референдума. По их словам, вхождение ЛНР в состав России обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. 

Реклама

Похожее обращение к главам регионов направили общественные палаты и советы ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно, что референдум о вхождении ЛНР в состав России проведут с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Специальная военная операция РФ на Украине

Референдум в ЛНР 2022

Референдумы о присоединении к России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама