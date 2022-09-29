Пасечник назвал самый знаковый день для ЛНР | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 23:49 Поделиться Telegram

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Viber Пасечник назвал самый знаковый день для ЛНР Глава ЛНР Пасечник назвал самым знаковым день подписания договора о присоединении к России РИА «Новости»

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День подписания договора о вхождении Луганской Народной Республики в состав России является самым знаковым. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник накануне заключения соглашения.

«Без преувеличения скажу: завтра самый волнительный и вместе с тем самый знаковый день для меня в должности главы республики. По сути, считанные часы отделяют нас от судьбоносного момента, когда республика станет частью могучей, великой России», — сказал Пасечник в разговоре с ТАСС.

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По словам главы республики, подписание документов исполнит волю большинства местных жителей. Он подчеркнул, что поставить на бумагах свою подпись с большой радостью и трепетом в сердце. Включение ЛНР в состав России откроет новые возможности сотрудничества.

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«Обсуждали с коллегами из ДНР, Херсонской и Запорожской областей предстоящие завтра исторические события, новые перспективы сотрудничества наших территорий, которые откроются после того, как они станут новыми субъектами РФ», — рассказал глава народной республики.

Пасечник добавил, что после заключения договора ЛНР станет одним из самых успешных и процветающих субъектов страны. Церемония подписания бумаг пройдет в пятницу, 30 сентября.

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