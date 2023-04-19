Спецоперация 19 апреля 2023, 08:45 Глава крымского парламента рассказал, каким должен быть итог спецоперации Константинов: по итогам СВО земли Причерноморья должны вернуться в состав России РИА «Новости»

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Итогом спецоперации должно стать возвращение исторических земель северного Причерноморья в состав России, как во времена императрицы Екатерины II. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

«В прошлом году к нам присоединились Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, на этом возвращение Новороссии не закончено», — подчеркнул Константинов.

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Глава крымского парламента отметил, возвращение исторической территории, в том числе Николаевской и Одесской областей, станет гарантией стратегической безопасности России. Константинов добавил, что только после того, как Крым вошел в состав России, прекратились «разорительные набеги на земли с юга».

При этом президент Украины Владимир Зеленский в пасхальном обращении снова заговорил о Крыме и Донбассе. Он в очередной раз высказал территориальные претензии на полуостров и новые регионы России.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее указал на то, что киевский режим не представляет интересы жителей Крыма и Донбасса, однако «западные хозяева Украины» настаивают на силовом возвращении полуострова и территорий на юго-востоке.