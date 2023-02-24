Спецоперация 24 февраля 2023, 09:26 Глава Крыма заявил, что начало СВО помогло защитить полуостров от ударов ВСУ Глава Крыма Аксенов: начало СВО помогло защитить полуостров от массированного удара ВСУ Unsplash

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Спецоперация России на Украине помогла защитить Крым от массированных ударов со стороны ВСУ. Об этом заявил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Для нас очевидно, что, если бы в самом начале спецоперации граница не была отодвинута от Крыма, наш полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам украинских формирований», — подчеркнул он.

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Аксенов добавил, что нацисты за год не раз пытались тем или иным способом навредить крымчанам — чего стоит один только теракт на Крымском мосту. Были и попытки диверсий, и налеты беспилотников. Украина не успокоится, и ВС России к этому готовы, считает глава Крыма.

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Он напомнил, что президент России Владимир Путин изначально четко обозначил причины и смысл СВО. Речь шла о защите людей на исторических российских землях, обеспечении безопасности России и ликвидации угрозы, исходящей от неонацистского режима Украины. Аксенов выразил уверенность, что всех целей удастся достичь.

По его словам, уже сейчас СВО изменила как Россию, так и мир. Продолжается начатое в 2014 году возвращение русских земель. Народ продемонстрировал единство и сплоченность, хотя «враги рассчитывали на раскол в обществе и новую смуту». При этом внешние и скрытые враги в полной мере показали свое «гнилое нутро».

«Они недвусмысленно дали нам понять, что ненавидят нас просто за то, что мы есть. Что наш народ, по их мнению, не имеет права на существование в истории. Что ж, спасибо за откровенность», — заметил глава Республики Крым.

По его мнению, это помогло разрушить мифы, которые много лет навязывали российскому обществу.