Глава Крыма предрек исход спецоперации на Украине

Спецоперация завершится освобождением Украины и судом над нацистами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он написал в Telegram-канале.

Украину ждет демилитаризации, денацификация и освобождение, напомнил Аксенов. Крымский лидер пообещал, что весь неонацистский киевский режим и их пособников неминуемо настигнет кара.

«Будет суд над всеми нацистскими преступниками. В том числе над теми, кто фальсифицирует историю, кто разжигает ненависть между братскими народами, кто сочиняет и подписывает лживые и провокационные заявления», — написал глава Крыма.

Аксенов заявил об этом, комментируя заявление Верховной рады о «монополизации Россией победы над нацизмом». Он назвал это очень показательным документом, главная цель которого указана в самом конце: окончательно отменить на Украине День Победы и заменить его новым «праздником», посвященным «победе» над Россией. Но никакой победы не будет, заверил Аксенов.

«Собственно, ложь содержится уже в названии документа: Россия всегда подчеркивает роль всех народов Советского Союза в Победе над „коричневой чумой“», — указал глава Крыма.

Ранее Аксенов заявил, что западное оружие, поставляемое на Украину, попадет в качестве трофеев к российским военным, писала «Газета.ru».