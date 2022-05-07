Глава Крыма: безопасность Херсонской области обеспечена навсегда

Безопасность жителей Херсонской и Запорожской областей «обеспечена навсегда», убежден глава Республики Крым Сергей Аксенов. Об этом он заявил РИА «Новости».

Президент «не оставит людей без поддержки», подчеркнул Аксенов.

«Если решение принято, значит, что эти территории освобождены навсегда. Определять, какие будут административные решения, в каком виде все это будет, — прерогатива президента. Однако точно могу сказать: безопасность жителей на освобожденных территориях обеспечена навсегда», — констатировал Аксенов.

Ранее власти перешедшей под контроль РФ Херсонской области сообщили о максимальной интеграции в состав России. Регион намерен стать одним из субъектов РФ. Местные жители смогут получить российское гражданство. Кроме того, Херсонская область решила вернуть себе герб времен Российской империи — за основу взята эмблема, утвержденная в начале XIX века.

Сейчас в регионе действует военно-гражданская администрация, налажено вещание российских телеканалов, восстановлена мобильная связь. Идут переговоры о заходе российских операторов в Херсонскую область.