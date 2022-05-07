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    07 мая 2022, 07:57

    Глава Крыма: безопасность Херсонской области обеспечена навсегда

    Глава Крыма Аксенов: безопасность жителей Херсонской и Запорожской областей обеспечена навсегда

    Оксана Кириллова

    Безопасность жителей Херсонской и Запорожской областей «обеспечена навсегда», убежден глава Республики Крым Сергей Аксенов. Об этом он заявил РИА «Новости».

    Глава Крыма: безопасность Херсонской области обеспечена навсегда

    Президент «не оставит людей без поддержки», подчеркнул Аксенов.

    «Если решение принято, значит, что эти территории освобождены навсегда. Определять, какие будут административные решения, в каком виде все это будет, — прерогатива президента. Однако точно могу сказать: безопасность жителей на освобожденных территориях обеспечена навсегда», — констатировал Аксенов.

    Ранее власти перешедшей под контроль РФ Херсонской области сообщили о максимальной интеграции в состав России. Регион намерен стать одним из субъектов РФ. Местные жители смогут получить российское гражданство. Кроме того, Херсонская область решила вернуть себе герб времен Российской империи — за основу взята эмблема, утвержденная в начале XIX века.

    Сейчас в регионе действует военно-гражданская администрация, налажено вещание российских телеканалов, восстановлена мобильная связь. Идут переговоры о заходе российских операторов в Херсонскую область.