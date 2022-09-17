Стал известен способ убийства заммэра Бердянска и его супруги | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 17:30 Поделиться Telegram

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Viber Стал известен способ убийства заммэра Бердянска и его супруги РЕН ТВ: заммэра Бердянска по ЖКХ Бойко и его жену убили выстрелами в голову Telegram-канал «Бердянск. Официально»

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Заместителя мэра Бердянска по ЖКХ Олега Бойко и его супругу, главу территориальной избирательной комиссии по проведению референдума о присоединении региона к России, Людмилу Бойко убили выстрелами в голову. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Тела Бойко и его жены обнаружили 16 сентября неподалеку от их дома на улице Короленко. Там же полицейские нашли шесть гильз. Две из них повредили ворота гаража, рядом с которым лежали убитые. По предварительным данным, злоумышленник использовал пистолет Макарова.

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По данным РИА ФАН, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели Олега и Людмилы Бойко. Специалисты выяснят подробности убийства и причастных к этому преступлению лиц.

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