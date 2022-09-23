Глава избиркома ЛНР рассказал о явке к 14:00 | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 14:42 Поделиться Telegram

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Viber Глава избиркома ЛНР рассказал о явке к 14:00 Глава избиркома ЛНР: к 14:00 на референдуме в республике проголосовало 12,8% населения РИА «Новости»

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К 14:00 по местному времени на референдуме в ЛНР проголосовало около 180 тысяч человек. Об этом сообщил глава избиркома республики.

По его словам, к этому времени явка составила 12,8% от населения региона.

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Во время проведения референдумов в ЛНР, ДНР, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей участники мероприятия смогут сделать свой выбор и в Подмосковье. С 23 по 27 сентября здесь будут работать 11 избирательных площадок.

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Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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