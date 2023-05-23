Спецоперация 23 мая 2023, 10:53 Глава ГУР Украины заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению Глава ГУР Буданов сообщил о наличии у Украины необходимых вооружений для контрнаступления Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские войска подготовились к предстоящему контрнаступлению в зоне боевых действий. Об этом телеканалу NHK сообщил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

«Я могу лишь сказать, что контрнаступление скоро начнется. У нас есть необходимый минимум вооружений для проведения операции, но для ее успешного развития нам необходимо еще больше боеприпасов и оружия», — сказал он.

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Буданов добавил, что контрнаступление может сильно растянуться по времени из-за готовности российской армии к плотной обороне.

Ранее сотрудник американской оборонной программы Эндрю Мэтрик заявил, что признаком контрнаступления ВСУ станет сосредоточение западной бронетехники на линии боевого соприкосновения.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что армии потребуется еще немного времени для подготовки наступательных действий.