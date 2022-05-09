Глава Евросовета прервал встречу с премьером Украины из-за ракетного обстрела

Глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Одессе с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Беседу пришлось прервать из-за начавшегося ракетного обстрела, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на представителя ЕС.

«Во время встречи с премьер-министром [Украины] участникам пришлось прервать встречу, чтобы укрыться, поскольку ракеты снова ударили по району Одессы», — сказал чиновник.

При обсуждении вопросов Мишель заявил, что российская сторона не сможет подорвать украинскую свободу. Он пообещал, что Европа поможет Украине построить современную и демократическую страну.

Президент Украины Владимир Зеленский участвовал во встрече по видеосвязи. Он поблагодарил главу Евросовета за визит в День Победы.

Как написал Мишель в Twitter, он приехал в Одессу, чтобы встретиться с украинским премьером и отпраздновать. Одессу он назвал городом, «про который Пушкин писал: „Там все Европой дышит, веет“».

Страны ЕС отмечают День Европы 9 мая. В 1950 году в этот день появилась декларация главы МИД Франции Робера Шумана, объединившая сталелитейную промышленность Франции и Германии. Это сообщество стало прообразом Европейского союза.