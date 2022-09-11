Глава Энергодара сообщил о штатном электроснабжении освобожденной части Запорожской области | 360°

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Глава Энергодара сообщил о штатном электроснабжении освобожденной части Запорожской области

Глава ВГА Энергодара Волга: отключение ЗАЭС не сказалось на электроснабжении Запорожья

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Подконтрольная России часть Запорожской области не почувствовала на себе последствия отключения шестого блока местной атомной электростанции (ЗАЭС). Электроснабжение Энергодара проходит в штатном режиме. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил глава администрации города Александр Волга.

«Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведется работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны», — сказал он.

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По его словам, жилой сектор Энергодара полностью освещен.

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Об остановке работы последнего, шестого блока ЗАЭС ранее сообщил советник главы «Росэнергоатома» Карчаа. Это произошло в ночь на 11 сентября.

Такой шаг ранее рассматривался оператором ЗАЭС. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также призывал к демилитаризации обстановки в регионе. По его словам, конфликтующие стороны должны прекратить ведение огня около станции.

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