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Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил на артемовском направлении

Глава ДНР Пушилин: союзные силы уже продвигаются в жилые кварталы Артемовска

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Союзные силы продвигаются на артемовском направлении в жилые кварталы. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в программе «Соловьев Live».

«Что касается артемовоского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», — заявил он.

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Также он подтвердил продвижение на горловском направлении.

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«Есть определенное продвижение в районе населенного пункта Зайцево и за ним, в районе населенного пункта Майорское, не хочу здесь забегать вперед, но ситуация развивается достаточно благоприятно для наших подразделений, которые там идут в атаку», — сказал Пушилин и добавил, что ситуация на угледарском направлении стабильная.

Ранее глава Донецкой Народной Республики сообщил, что подразделениями Вооруженных сил Украины руководят инструкторы Североатлантического альянса. До этого он также сообщал о польских наемниках в рядах украинских войск в районе Святогорска. И поляков, по его словам, воюет на этом направлении больше, чем украинцев.

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