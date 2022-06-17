Глава ДНР призвал Россию освободить всю Украину

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации должна охватить всю Украину. Такое заявление на ПМЭФ-2022 сделал глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщили на сайте ТАСС.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Пушилин поделился мнением о необходимости освободить всю территорию Украины. Он отметил, что необходимо затронуть, включая столицу, и западные регионы страны. По его мнению, такой шаг освободит будущие поколения от «сложной ответственности».

«Поэтому освобождению подлежит вся Украина, если рассуждать. То есть опять же —[если] рассуждать», — отметил Пушилин.

Ранее российские власти заявляли, что спецоперация по денацификации и демилитаризации началась после многочисленных просьб жителей Донбасса о помощи. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, задача кампании заключается в защите мирного населения ДНР и ЛНР от преступлений украинского правительства.

Также она отметила, что «марионеточный режим» этой страны необходимо привлечь к ответственности за восемь лет геноцида и издевательств над русскоязычными жителями Донбасса.