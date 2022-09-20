Глава ДНР попросил Путина принять республику в состав России, если этого захотят на референдуме | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 15:31 Поделиться Telegram

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Viber Глава ДНР попросил Путина принять республику в состав России, если этого захотят на референдуме Глава ДНР Пушилин попросил Путина принять республику в состав России пресс-служба Кремля

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента Владимира Путина рассмотреть вопрос о принятии республики в состав России в случае положительного результата референдума. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации», — написал Пушилин.

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Глава республики подчеркнул, что многострадальный народ Донбасса «заслужил быть частью великой страны, которую всегда считал своей Родиной». По его словам, это «будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей».

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Ранее председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман сообщил, что у республик Донбасса все готово для проведения референдумов. Он также подтвердил, что голосование в ДНР могут провести в том числе удаленно.

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