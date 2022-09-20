Глава ДНР подтвердил, что республика сохранит свое название после референдума | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 16:47 Поделиться Telegram

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Viber Глава ДНР подтвердил, что республика сохранит свое название после референдума Глава ДНР Пушилин: конституция после присоединения к России будет отредактирована РИА «Новости»

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Донецкая Народная Республика сохранит свое название, когда станет субъектом Российской Федерации. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

При этом, по его словам, конституция ДНР будет отредактирована.

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«Справедливым будет только вариант, что Донецкая Народная Республика вступит в таком виде в состав РФ. В ДНР есть и конституция, которая в случае проведения референдума, поддержки гражданами, одобрения со стороны РФ, будет адаптирована с учетом конституции РФ, есть флаг, гимн и герб, за этот флаг люди восемь лет умирали, с ним шли в атаку и продолжают идти в атаку. Было бы неправильно что-то видоизменять и в названии, и в атрибутах», — сказал глава республики.

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Ранее Пушилин объявил, что референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Перед этим глава ДНР обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину. Он ходатайствовал о принятии Донецкой Народной Республики в состав РФ в случае положительного результата референдума.

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