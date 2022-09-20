Глава ДНР подтвердил, что республика сохранит свое название после референдума | 360°

Все новости

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:25

Фермерский фестиваль с конкурсами и дегустациями пройдет в Рузе 1 октября

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:24

Свыше миллиона человек посетили фестивали и ярмарки в Подмосковье летом

Реклама

Спорт

20 сентября 2022, 17:22

Сборную России по футболу не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024

Мир

20 сентября 2022, 17:17

Играет в свои игры. Эрдоган стремится к образу миротворца и мечтает возродить Османскую империю

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:15

Более 50 иллюзионистов приехали на фестиваль магии в Орехово-Зуеве

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:01

Произведения Чайковского и Рахманинова исполнят на концерте в библиотеке Красногорска

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:00

Лесничие из Волоколамска научили школьников распознавать животных по следам

Путешествия

20 сентября 2022, 16:59

Финляндия запросила у ЕК аннулирование виз россиян после отказа в шенгене

Важное

20 сентября 2022, 16:58

Служащие в армии иностранцы-контрактники смогут получить гражданство России в упрощенном порядке

Спецоперация

20 сентября 2022, 16:47

Глава ДНР подтвердил, что республика сохранит свое название после референдума

Глава ДНР Пушилин: конституция после присоединения к России будет отредактирована

Читать 360tv в

Донецкая Народная Республика сохранит свое название, когда станет субъектом Российской Федерации. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

При этом, по его словам, конституция ДНР будет отредактирована.

Реклама

«Справедливым будет только вариант, что Донецкая Народная Республика вступит в таком виде в состав РФ. В ДНР есть и конституция, которая в случае проведения референдума, поддержки гражданами, одобрения со стороны РФ, будет адаптирована с учетом конституции РФ, есть флаг, гимн и герб, за этот флаг люди восемь лет умирали, с ним шли в атаку и продолжают идти в атаку. Было бы неправильно что-то видоизменять и в названии, и в атрибутах», — сказал глава республики.

Реклама

Ранее Пушилин объявил, что референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Перед этим глава ДНР обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину. Он ходатайствовал о принятии Донецкой Народной Республики в состав РФ в случае положительного результата референдума.

ДНР

Референдум в ДНР 2022

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама