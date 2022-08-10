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    10 августа 2022, 11:48

    Глава ДНР подтвердил, что первый трибунал над военнопленными пройдет в Мариуполе

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал над военнопленными может состояться в Мариуполе

    Глеб Гладков

    Первый трибунал в Донецкой Народной Республике над военнопленными, скорее всего, проведут в Мариуполе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передал ТАСС.

    Глава ДНР подтвердил, что первый трибунал над военнопленными пройдет в Мариуполе

    Его организуют до конца лета.

    «Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала», — сказал он.

    По словам Пушилина, местное управление занимается разноплановой организацией этого процесса. Отдельно глава республики сообщил о подготовке помещения и сборе необходимой доказательной базы.

    Ранее семьи боевиков с «Азовстали» попросили украинского президента Владимира Зеленского, ООН и Красный Крест помешать трибуналу над «азовцами»*. Заявление опубликовала Ассоциация семей «защитников „Азовстали“».

    *Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.