01 мая 2023, 08:50
Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении промышленного предприятия в Павловграде
Власти Днепропетровской области подтвердили факт повреждения предприятия в Павлограде
Промышленное предприятие было повреждено в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, на месте происшествия возник сильный пожар. Экстренные службы огонь уже потушили. О каком именно предприятии идет речь, Лысак не уточнил.
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Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о нескольких взрывах в Павлограде после прилета снаряда. Член военно-гражданской администрации Запорожской области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что российские силы нанесли удар по складам и инфраструктуре Вооруженных сил Украины. По его словам, их украинские военные подготовили для предстоящего контрнаступления.
Специальная военная операция РФ на Украине
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