Спецоперация 01 мая 2023, 08:50 Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении промышленного предприятия в Павловграде Власти Днепропетровской области подтвердили факт повреждения предприятия в Павлограде Telegram

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Промышленное предприятие было повреждено в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, на месте происшествия возник сильный пожар. Экстренные службы огонь уже потушили. О каком именно предприятии идет речь, Лысак не уточнил.

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Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о нескольких взрывах в Павлограде после прилета снаряда. Член военно-гражданской администрации Запорожской области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что российские силы нанесли удар по складам и инфраструктуре Вооруженных сил Украины. По его словам, их украинские военные подготовили для предстоящего контрнаступления.