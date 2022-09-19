Глава освобожденной Херсонской области вернулся к работе | 360°

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Глава освобожденной Херсонской области вернулся к работе

Глава освобожденной Херсонской области Сальдо вернулся к руководству регионом

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Глава освобожденной Херсонской области Владимир Сальдо вернулся к своим рабочим обязанностям. Об этом рассказали его представители в Telegram-канале.

«С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области», — сообщили они.

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По их словам, врио ВГА Сергей Елисеев сложил с себя полномочия и вернулся к должности главы правительства региона.

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Также представители Сальдо сообщили, что власти освобожденной части Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизни региона. По их словам, глава ВГА подчеркнул неизменность курса на вхождение в состав России.

Они отметили, что власти Херсонской области усилят борьбу с терроризмом, укрепят защиту госслужащих и сотрудников предприятий. Также планируется активная работа в социальной и экономической сферах, а также в области ЖКХ.

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