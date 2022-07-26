Глав МИД и Минюста Украины времен Януковича объявили в международный розыск

Бывших министров юстиции и иностранных дел Украины объявили в международный розыск по делу о государственной измене. Они работали в годы президентства Виктора Януковича, сообщило РИА «Новости».

Чиновники принимали участие в подписании харьковских соглашений о продлении размещения Черноморского флота России в Крыму. За это им и предъявили обвинение. Оба уже покинули страну.

«Экс-министр иностранных дел оставил страну в январе этого года и полетел в Париж, а экс-министр юстиции покинул страну в мае. Местонахождение их устанавливается. Двое фигурантов дела о госизмене объявлены в государственный и международный розыск», — заявила в эфире всеукраинского телемарафона советник по коммуникациям Госбюро расследований Украины Татьяна Сапьян.

Она не уточнила их имена, но сказала, что следующим шагом станет получение разрешения суда на арест, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и экстрадиция.

Россия и Украина в 2010 году подписали в Харькове соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. Тогда министром юстиции был Александр Лавринович, а министром иностранных дел — Константин Грищенко.

В начале года бывший глава МИД Украины раскритиковал военный потенциал своей страны, в частности систему ПВО, сообщили «Известия». Константин Грищенко признал, что в случае нападения авиации Украине нечем ответить.