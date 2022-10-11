Доброволец из Италии обвинил Европу в игнорировании сентябрьских обстрелов Донецка | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 06:58 Поделиться Telegram

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Viber Доброволец из Италии обвинил Европу в игнорировании сентябрьских обстрелов Донецка Giornale: итальянский доброволец обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Донецка РИА «Новости»

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Европейские СМИ проигнорировали обстрелы Донецка в сентябре, когда от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли мирные жители. Итальянский доброволец с позывным Спартак рассказал сайту Il Giornale о двойных стандартах Запада и своем участии в защите Донбасса.

Бывший плотник уехал из города в итальянской провинции Брешиа в Донбасс восемь лет назад. На родине он успел получить опыт парашютиста и службы в войсках в горах, но решил сменить место жительства — ему хотелось свободы. В Италии его обвинили в наемничестве, но Спартак не согласился с обвинением — он не зарабатывает на участии в боевых действиях.

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«Туда, где мы находимся, в нескольких шагах от центра Донецка, десять дней назад прибыла пуля из гаубиц, поставленных Зеленскому из Франции. Здесь погибло около 15 невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили», — возмутился итальянец.

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Он заявил, что борется за завершение конфликта в месте, где чувствует себя, как дома. Спартак обвинил западных журналистов в том, что их выводы основаны «на двух весах и двух мерах». По его словам, ВСУ регулярно пополняют иностранными контрактниками, которых выдают за добровольцев и борцов за свободу. Однако иностранцев, которые по своей инициативе сражаются за Донбасс, объявляют наемниками. Он призвал объективно освещать ситуацию.

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