Гильзы от американских патронов с экспансивными пулями нашли в здании СБУ в Мариуполе

Стрелянные гильзы от американских снайперских патронов обнаружили в здании Службы безопасности Украины в Мариуполе. Там же нашли коробки от патронов 308 «Винчестер», которые снабжены экспансивными пулями, сообщило РИА «Новости».

Экспансивные пули появились в конце XIX столетия. При попадании в тело они раскрываются и наносят пострадавшему больший урон.

Среди обнаруженных боеприпасов также были патроны 338-го калибра («Лапуа-Магнум»). На упаковках указано, что патроны произведены фирмой DesertTech в США. Экспорт такой продукции регулируют Госдеп и министерство торговли США.

В общей сложности в здании СБУ нашли девять стреляных гильз 308-го калибра «Винчестер» и одну гильзу 338-го калибра «Магнум» от дальнобойного снайперского патрона.