В центре Донецка нанесли удар по театру, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой. Эта женщина — полковник ДНР, которой президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно. Награду ей присудили за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. О Качуре говорят как об отважной и мудрой женщине, которая стояла у истоков Народной милиции ДНР. Ее называют победоносной и непоколебимой. Журналистка Юлия Витязева рассказала «360», как Качуру любили в Донбассе и насколько большой потерей для всего региона стала ее гибель.

Далее — прямая речь.

Женщина, которая встала на защиту дома

Когда таким подразделением руководит женщина, это всегда вызывает двойное уважение. Ведь знаете… Не хочется говорить банальности, но женщине все же не место на войне. Женщина — это жена, мать, хранительница домашнего очага. Но когда на твоей земле начинаются боевые действия и когда тебе приходится вставать на защиту собственных детей, родного дома, своей земли, людей, которые стоят за тобой, берешь и делаешь — без оглядки. И неважно, женщина ты или мужчина. Ты солдат.

Конечно, безумно больно и обидно. Большая потеря. Вообще, женщины должны радоваться жизни, носить красивые платья, улыбаться. Но, к сожалению, у нас сейчас такая ситуация. Ольга Качура действительно герой. <…> Она все эти годы делала, что должно, не за награды. Иначе она просто не могла. Ее очень уважали и ценили Юлия Витязева.

Профессионализм и личностные качества Качуры

Она действительно была профессионалом. Около 16 лет отработала в органах внутренних дел и занимала должности от следователя до начальника штаба райотдела полиции. А когда ты работаешь руководителем, у тебя уже вырабатываются определенные черты характера, у тебя есть определенные навыки, ты умеешь работать в команде.

Опыт работы Качуры в органах внутренних дел, безусловно, важен. Но важнее именно то, что она взяла на себя такую ответственность, приняла для себя единственное возможное решение. Профессионализм, конечно, помогал. Но когда становишься на защиту дома, это уже про личностные качества Юлия Витязева.

Сейчас есть вещи, о которых особо не распространяются в рамках секретности, поэтому о каких-то ее подвигах, может быть, мы узнаем позже. Но достаточно знать, что эта женщина пользовалась действительно огромным уважением и любовью ДНР. Новость о ее гибели стала огромной трагедией для Донбасса. А что касается подвигов, мне кажется, и без перечисления каких-то отдельных моментов понятно, насколько это большая потеря.