Спецоперация 10 апреля 2023, 22:43 Гибель британского наемника в Донбассе сняли на видео РИА «Новости» показало кадры возможной гибели британского наемника на Украине РИА «Новости»

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Солдат ВСУ запечатлел на камеру момент смерти наемника из Великобритании. Сам украинский военный позже тоже погиб, сообщило РИА «Новости».

В кадр попали два бойца ВСУ, которые пытались эвакуировать военного с британским флагом на бронежилете. Получивший ранение кричал и ругался по-английски.

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На последних секундах видео рядом с украинскими боевиками упал очередной снаряд, после чего запись оборвалась.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отмечал, что иностранным наемникам следует покинуть Украину, причем как можно быстрее.

По данным СМИ, сражающиеся на стороне ВСУ иностранцы начали применять тактику боевого разведдозора на Купянском направлении. Разведчики ЗВО рассказывали, что они активизировались и пытаются в составе небольших групп выявить огневые точки российской армии.