Гибель 400 мирных жителей Рубежного назвали геноцидом

Более 400 жителей города Рубежное погибли в результате боевых действий со стороны ВСУ на Донбассе. Первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока назвала это геноцидом мирного населения, ее слова процитировало РИА «Новости».

Сорока также является руководителем Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства, вооруженных сил и формирований Украины.

«Только по предварительным расчетам, более 400 человек погибли… Налицо жестокое нарушение четвертой Женевской конвенции, налицо факты геноцида, когда нет разделения между военным и гражданским населением, когда гражданские объекты становятся целью военного нападения», — заявила замглавы МИД ЛНР.

Представитель МЧС по городу Рубежное Андрей Кузнецов пояснил, что сотрудники ведомства продолжают собирать тела на улицах, также вывозят тела из двух городских моргов. По данным Кузнецова, из Рубежного за четыре дня вывезено около 140 тел.