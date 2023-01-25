Спецоперация 25 января 2023, 06:38 «„Гиацинт“ — это как снайперская винтовка». ВС России разбили скопление техники ВСУ с расстояния 24 км Российская артиллерия пушкой «Гиацинт» уничтожила скопление техники ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Артиллеристы при наступлении в Запорожской области уничтожили скопление военной техники Вооруженных сил Украины. Они ударили по ней из самоходной пушки «Гиацинт» с расстояния 24 километра, рассказало РИА «Новости».

Российские подразделения прикрывали пехоту от ударов из любых видов оружия, от минометов до крупнокалиберной артиллерии. Во время очередного дежурства они засекли в лесопосадке скопление техники. Разведгруппа выяснила, что к месту в сопровождении боевых машин пехоты двигались украинские пикапы. Артиллеристы получили команду подавить противника и, когда машины остановились и заняли позиции, по ним ударили из самоходной артиллерийской установки «Гиацинт».

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«Бывает скопление техники противника, и по ним тоже приходится работать, потому что „Гиацинт“ — это как снайперская винтовка», — рассказал боец с позывным Раптор.

В результате с расстояния 24 километра российские войска разбили три пикапа и БМП. Другой военнослужащий, с позывным Рагнар, заявил, что это не предельная дальность стрельбы для такой пушки, иногда приходится бить еще дальше. Он добавил, что по мере продвижения и благодаря круглосуточной работе артиллеристов прилетов в сторону российских позиций стало меньше.