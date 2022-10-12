Герой спецоперации «Z» рядовой Баранов отразил нападение диверсионной группы ВСУ | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 09:12 Поделиться Telegram

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Viber Герой спецоперации «Z» рядовой Баранов отразил нападение диверсионной группы ВСУ Минобороны: рядовой Баранов отразил нападение противника на колонну обеспечения РИА Новости

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Рядовой ВС РФ Дмитрий Баранов стал героем спецоперации на Украине. Во время нападения диверсионной группы ВСУ на колону обеспечения он уничтожил шесть боевиков, сообщило Минобороны России.

Водитель рядовой Дмитрий Баранов доставлял боеприпасы и горючее на передовую. ВСУ атаковали колону обеспечения. Но герой смог уничтожить шесть боевиков. Понеся потери, диверсионная группа отступила.

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В бою одна из машин получила повреждения. Но Баранов взял ее на буксир и доставил на передовую.

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«Проявив личное мужество и профессиональные качества, рядовой Баранов помог колонне отразить нападение противника, а также обеспечил своевременное снабжение наступающих российских войск», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский прапорщик Замир Гаджимурадов стал героем спецоперации на Украине. Во время боя с националистами он не только отразил удар, но и вовремя оказал первую медпомощь своему сослуживцу.

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