Выполнить задачу по-мужски. Российские военные навели переправу под огнем ВСУ | 360°

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Выполнить задачу по-мужски. Российские военные навели переправу под огнем ВСУ

Герой-командир рассказал, как понтонно-мостовой взвод попал под обстрел ВСУ

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Командир понтонно-мостового взвода рассказал, как попал под артиллерийский и танковый огонь Вооруженных сил Украины. Видео с военнослужащим опубликовал Telegram-канал министерства обороны России.

«При наведении переправы на нас выехал кочующий танк, начал по нам стрелять, также БМП по нам стреляла. Но, несмотря на это, подразделение выполняло задачи по-мужски», — рассказал командир понтонно-мостового взвода Александр.

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Он особо отметил, что никто из бойцов «не бежал назад, никто не отступал».

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Беспрерывный артиллерийский и танковый огонь противника не помешал героям специальной военной операции на Украине успешно выполнить боевую задачу, поставленную командованием.

Ранее механик-водитель танка морпех Максим Епин рассказал, как дважды попадал под обстрел с прямым попаданием.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать около 300 тысяч человек.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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