Герой спецоперации «Z» прапорщик Гаджимурадов отразил удар и спас сослуживца | 360°

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Герой спецоперации «Z» прапорщик Гаджимурадов отразил удар и спас сослуживца

Минобороны России: прапорщик Замир Гаджимурадов спас сослуживца в бою с ВСУ

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Российский прапорщик Замир Гаджимурадов стал героем спецоперации на Украине. Во время боя с националистами он не только отразил удар, но и вовремя оказал первую медпомощь своему сослуживцу, сообщило Минобороны России.

Группа войск держала оборону. Замир Гаджимурадов отбивал из гранатомета атаки противника и прорывающихся боевиков. Одного из российских военных ранили, и он помог ему.

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«Рискуя собственной жизнью, Замир Гаджимурадов вынес тяжелораненого сослуживца в безопасное место и самостоятельно оказал первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь», — рассказали в Минобороны России.

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Прапорщик вернулся на поле боя. В течение дня группа отразила еще несколько атак, нанесла украинским подразделениям большой урон, и они бежали.

Военнослужащие российской армии регулярно совершают подвиги. Больше историй можно найти в специальном разделе «Герои Z» на сайте Минобороны России.

Минобороны РФ

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

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