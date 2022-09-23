Герой спецоперации «Z» прапорщик Гаджимурадов отразил удар и спас сослуживца | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 09:20 Поделиться Telegram

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Viber Герой спецоперации «Z» прапорщик Гаджимурадов отразил удар и спас сослуживца Минобороны России: прапорщик Замир Гаджимурадов спас сослуживца в бою с ВСУ Минобороны РФ

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Российский прапорщик Замир Гаджимурадов стал героем спецоперации на Украине. Во время боя с националистами он не только отразил удар, но и вовремя оказал первую медпомощь своему сослуживцу, сообщило Минобороны России.

Группа войск держала оборону. Замир Гаджимурадов отбивал из гранатомета атаки противника и прорывающихся боевиков. Одного из российских военных ранили, и он помог ему.

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«Рискуя собственной жизнью, Замир Гаджимурадов вынес тяжелораненого сослуживца в безопасное место и самостоятельно оказал первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь», — рассказали в Минобороны России.

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Прапорщик вернулся на поле боя. В течение дня группа отразила еще несколько атак, нанесла украинским подразделениям большой урон, и они бежали.

Военнослужащие российской армии регулярно совершают подвиги. Больше историй можно найти в специальном разделе «Герои Z» на сайте Минобороны России.

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