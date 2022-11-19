19 ноября 2022, 21:18
Герой спецоперации рядовой Денисенко уничтожил десантную группу ВСУ
Минобороны России: рядовой Денисенко подбил бронемашину ВСУ из гранатомета
Рядовой ВС РФ Евгений Денисенко отразил атаку Вооруженных сил Украины и подбил вражеский бронеавтомобиль из гранатомета. Это помогло защитить населенный пункт, сообщило Минобороны.
В зоне проведения спецоперации рядовой Денисенко в составе батальонной тактической группы десантников охранял стратегически важный населенный пункт, освобожденный от украинских военных.
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Наступление врага началось ночью. Группа военнослужащих ВСУ на усиленном бронетранспортере попыталась в очередной раз прорвать линию российской обороны. Рядовой первым обнаружил противника и сразу доложил об этом командиру. Получив приказ на уничтожение врага, он открыл огонь из гранатомета.
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Точным ударом Денисенко поразил бронемашину вместе с десантной группой противника, нанеся ВСУ значительный урон. Действия рядового позволили защитить стратегически важный населенный пункт, добавили в министерстве.
Минобороны РФ
Военные
Специальная военная операция РФ на Украине
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