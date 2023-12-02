Спецоперация 02 декабря 2023, 11:37 Герой клипа «Между нами тает лед» погиб в зоне СВО Герой клипа на песню «Между нами тает лед» Степанов погиб в зоне СВО РИА «Новости»

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Денис Степанов, ставший известным благодаря съемкам в клипе на хит украинской группы «Грибы» «Между нами тает лед», погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил в соцсети глава Республики Коми Владимир Уйба. Он напомнил, что Степанов родился в Ухте.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова, <…> погибшего в ходе проведения спецоперации», — написал губернатор.

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Он добавил, что погибший был помощником гранатометчика стрелкового отделения.

В том же сообщении Владимир Уйба выразил соболезнования по поводу гибели еще одного жителя Коми, сержанта Руслана Рочева из села Визинга. Он служил пулеметчиком отделения морской пехоты. Уйба назвал обоих земляков «истинными патриотами», которые не пожелали жизней, отстаивая интересы России, «свободу и независимость народа».

Группу «Грибы» основали в Киеве в 2016 году, а уже в конце 2017-го она распалась. Главным хитом коллектива осталась песня «Тает лед». Клип на нее собрал 268 миллионов просмотров. Недавно стало известно, что создатель группы Юрий Бардаш выпустил новую песню «Эмигрант» — о своем творческом пути, который привел его в Россию.