Герои Z. Сержант спас дивизион от удара, первым заметив беспилотник врага | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 18:48 Герои Z. Сержант спас дивизион от удара, первым заметив беспилотник врага Минобороны РФ: Сержант Алексеев на передовой СВО первым заметил разведку врага Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Российский сержант Алексей Алексеев стал героем спецоперации на Украине. Благодаря его внимательности и решительности, разведывательный беспилотник противника уничтожили, а дивизион тем самым избежал вражеского удара. О новых подвигах наших бойцов в зоне СВО рассказало Минобороны.

Реактивный артиллерийский дивизион вел трудный бой с ВСУ. Украинские военнослужащие пытались наступать на одном из тактических направлений. Сержант Алексеев вместе с подчиненным ему отделением занимался доставкой реактивных снарядов и перегрузкой их в транспортно-заряжающую машину.

Реклама

Выполняя работу, Алексей первым обнаружил низколетящий беспилотный аппарат, который разведывал позиции дивизиона. Сержант незамедлительно сообщил об этом командиру. Благодаря его внимательности и решительности, дрон был оперативно сбит, а дивизион переместили на запасные позиции. Это не только позволило избежать удара противника, но и продолжить удерживать оборонительные рубежи.

Реклама

Российские бойцы регулярно совершают подвиги. Больше историй можно найти в специальном разделе«Герои Z» на сайте Минобороны России.