Герои Z. Ефрейтор спас людей и машину с боеприпасами при обстреле | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 15:31 Поделиться Telegram

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Viber Герои Z. Ефрейтор спас людей и машину с боеприпасами при обстреле Ефрейтор Максим Мурзенко спас людей и машину с боеприпасами при обстреле

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Ефрейтор Максим Мурзенко в ходе спецоперации попал под обстрел, однако спас людей и автомобиль с боеприпасами. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram.

Военный вез топливо для бойцов ВДВ, которые сражались с противником. В какой-то момент начался минометный обстрел, одна из машин стала гореть.

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«Максим среагировал молниеносно: помог раненым, эвакуировал их. Затем вывел машину из-под вражеского огня — боеприпасы остались целы», — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее министерство рассказало о подвиге солдата Константина Морозова. Будучи водителем ремонтной роты, он во время обстрела спас двух сослуживцев и доставил боеприпасы. Благодаря этому отделение смогло дальше участвовать в боевых действиях.

Россия начала спецоперацию 24 февраля. Ее целями стали защита людей Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины.

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