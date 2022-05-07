Героев спецоперации наградили в госпитале Вишневского

Некоторые участники специальной военной операции России на Украине находятся на лечении в госпитале Вишневского. Их наградили прямо в медучреждении. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В общей сложности героев СВО наградили пятью орденами Мужества, тремя медалями Суворова и Георгиевским крестом IV степени.

«В центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского Министерства обороны РФ военнослужащим — участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик вручили государственные награды и праздничные наборы», — сообщили в ведомстве.

Церемонию посетил губернатор Костромской области. Он вручил награды, пообщался с военнослужащими и расспросил врачей о дальнейшем лечении солдат. Также он поблагодарил участников СВО за оказанную «военную помощь».