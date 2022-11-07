Германия заявила о неготовности России к мирным переговорам с Украиной | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 15:16 Германия заявила о неготовности России к мирным переговорам с Украиной Представитель кабмина ФРГ Хоффман: Германия не увидела готовности России к переговорам РИА "Новости"

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Россия не намерена договариваться о мирном урегулировании ситуации на Украине. Об этом заявила представитель немецкого Кабинета министров Кристиане Хоффман, написал ТАСС.

«Господин канцлер держит прямой контакт с президентом Владимиром Путиным, но пока немецкое правительство не увидело готовности российской стороны к переговорам», — сказала она.

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Политик подчеркнула, что ФРГ заметила намерение Украины начать диалог с Россией.

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«Наша точка зрения в этом вопросе не поменялась. Обстоятельства начала переговоров с Россией определит лишь сама Украина», — добавила Хоффман.

Помощник российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ полностью открыта для переговоров, однако в настоящий момент они невозможны из-за отказа со стороны украинских властей, сообщал RT.

Итальянское издание La Repubblica писало, что США рассмотрят вероятность переговоров по урегулированию конфликта в случае взятия украинскими войсками Херсона.