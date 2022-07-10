Власти Германии заблокировали передачу Украине пакета помощи в девять миллиардов евро от Евросоюза. Об этом сообщило итальянское издание Corriere della Sera.

По данным источника, разногласие между немецкой стороной и Европейской комиссией кроется в вопросе источника финансирования пакета помощи. Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что готов одобрить передачу Украине лишь миллиарда евро, который она получит в конце июля.

«Вполне возможно, что Украина объявит дефолт по внешнему долгу в размере 900 миллионов евро в сентябре. Ранее власти этой страны говорили, что им необходимо около пяти миллиардов евро в месяц», — сообщили авторы материала.

Также в статье сообщается, что нерешительность ФРГ серьезно раздражает Украину. Более того, в Киеве якобы заподозрили Германию в намерении нарушить антироссийские санкции, возобновив транзит газа через «Северный поток».

Авторы газеты Handelsblatt сообщали, что экономике Германии грозит серьезный кризис из-за ситуации на Украине.