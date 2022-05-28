Власти Германии за последние девять недель свели к минимуму поставки оружия на Украину. Об этом заявила газета Welt am Sonntag со ссылкой на документы, имеющиеся в ее распоряжении.

По данным журналистов, с 30 марта по 26 мая правительство Германии передало украинской стороне всего две партии вооружений. Оба раза бойцы ВСУ получили только легкую технику. Согласно перечню, в середине мая Германия отправила три тысячи противотанковых мин и, а также 1,6 тысячи специализированных противотанковых мин направленного действия.

Информацию о поставках оружия издание попросило прокомментировать Минобороны Германии. В оборонном ведомстве заявили, что эти сведения засекречены, так как имеют отношение к вопросам безопасности.

«Поэтому я прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить детали», — сказала представительница министерства.

Все это время канцлер Германии Олаф Шольц отказывался предоставлять властям Украины танки и бронетранспортеры. Свое решение он объяснял соглашениями с союзниками по НАТО.