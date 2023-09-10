Спецоперация 10 сентября 2023, 18:48 Германия предложила Украине самой решить, когда пойти на мир с Россией Президент ФРГ Штайнмайер: Украине стоит самой решить, когда пойти на мир с РФ Pxhere

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Только Украине решать, когда пойти на примирение с Россией. Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передало агентство DPA.

«Когда рискнуть пойти на мир, это решение остается за Украиной», — сказал политик.

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Штайнмайер добавил, что тем не менее нужно обдумать возможность урегулирования украинского конфликта мирными средствами. По его мнению, для этого нужно провести консультации по киевскому режиму в Копенгагене и Джидде.

Для достижения «справедливого мира» на Украине Штайнмайер советовал Китаю повлиять на Россию. Он добавил, что КНР имеет большое влияние на мировой арене. При этом киевский режим пока не собирается идти на диалог с РФ. На Украине на законодательном уровне запрещены переговоры с российской стороной.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна хотела бы мирного разрешения украинского конфликта, но путь к обсуждению «лежит через поле боя».