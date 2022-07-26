Германия поставила Украине РСЗО Mars II

Реактивные системы залпового огня типа Mars II и три самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 получила от Германии Украина. Об оказании военной помощи объявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на издание Bild.

«Германия поставила Украине обещанные ранее системы залпового огня Mars II и три дополнительные системы Panzerhaubitze 2000», — сообщил автор статьи.

Журналистам об этом объявила глава Минобороны ФРГ. Количество РСЗО она не уточнила. Ранее министр заявила, что страна исчерпала свои ресурсы для военной помощи Украине. Запасы бундесвера почти иссякли.

Поставки трех Mars II власти Германии анонсировали в июне, сообщили «Известия». Перед этим украинские военные должны были пройти обучение.