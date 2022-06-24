Германия подарит Украине системы ПВО IRIS-T за 178 млн евро

Украина получит систему противовоздушной обороны IRIS-T из Германии. Об этом сообщил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Причем, по его словам, закупка первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро пройдет за счет немецкого правительства.

Он отметил, что для заключения договора на поставку системы ПВО пришлось преодолеть «безумное политическое сопротивление».

«Нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем — компанией Diehl Defence — добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро, причем за счет немецкого правительства», — привело РИА «Новости» слова Мельника.

Украинский посол также заявил, что рассчитывает на поддержку со стороны Берлина в закупке дальнейших 10 стационарных систем ПВО IRIS-T. Они, по словам Мельника, считаются одними из самых «крутых» в мире.

«Ожидаю „зеленого света“ из Берлина на приобретение 100 новых САУ Panzerhaubitze 2000, соответствующее предложение мы уже получили от немецкой промышленности», — также добавил посол Украины в Германии.