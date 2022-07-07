Германия отказалась выступать гарантом безопасности Украины в одиночку

Германия не станет выступать в качестве гаранта безопасности Украины в одиночку. Власти ФРГ согласуют каждый свой шаг с НАТО, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Власти Германии не пойдут самостоятельно ни на что, а будут согласовывать каждый шаг с ближайшими союзниками из НАТО», — сказал он.

Дипломат опроверг вероятность того, что Германия станет гарантом безопасности Украины в одиночку.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался в центре скандала из-за того, что якобы высокомерно пообщался с одной из журналисток во время пресс-конференции по итогам трехдневного саммита «Большой семерки». Его спросили, может ли он подробно сообщить о возможных гарантиях безопасности для Украины.

«Да, могу», — ответил Шольц, после чего рассмеялся.

После небольшой паузы представитель Германии добавил, что «это все», и развел руками с усмешкой.