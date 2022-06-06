Немецкие власти не стали поставлять на Украину свои танки из опасения, что ВСУ устроят на них наступление на Россию, и это будет ассоциироваться с действиями фашистской Германии. Такую версию озвучили источники издания Der Spiegel в правительстве ФРГ.

Автор статьи отметил, что страны-союзницы и рядовые немцы недовольны политикой канцлера Олафа Шольца в части военной помощи Украине. Они посчитали ее недостаточной. В период с 30 марта по 26 мая из Германии прибыло только две партии, и они состояли из противотанковых мин.

На недавнем выступлении канцлер перечислил все виды военной помощи, которую оказала Украине Германия, и этот длинный список состоял в основном из легких видов вооружения. Тяжелое, вроде зенитных машин Gepard, самоходных гаубиц PzH 2000, зенитной системы IRIS-T и реактивных систем залпового огня MARS II, пока только готовится к отправке летом и осенью.

Власти Германии не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, поэтому не поставляют боевые танки. Даже если США отправят ему тяжелое вооружение, Олаф Шольц последует их примеру только спустя несколько месяцев. Есть и еще одна причина — историческая.

«Есть опасения, что Украина может стать самоуверенной, если одержит ряд побед на поле боя, и ворвется на российскую территорию, а это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», — сказали источники издания.