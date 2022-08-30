Власти Германии считают, что отправка военных из стран ЕС на Украину исключена, сообщила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер. С таким заявлением она выступила на неформальной встрече министров обороны и глав МИД государств ЕС, сообщил ТАСС.

«С нашей точки зрения, это исключено», — сказала Меллер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел страны Анналена Бербок с разницей в несколько дней сделали полярные заявления о поставках оружия на Украину.

Шольц анонсировал передачу ВСУ современных средств ПВО, беспилотников и радиолокационных систем. А Бербок пожаловалась, что немецкие военные столкнулись с дефицитом оружия, поэтому помощь Украине ограничат.

Заявления немецких политиков связаны с реакцией на обвинения Киева, что военной помощи европейских стран недостаточно или ее вообще нет. Все эти жалобы адресованы прежде всего США, которые могут принять ряд мер в отношении европейских партнеров.

По мнению политолога, экономиста, бывшего сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса, власти Германии подчинены США и, несмотря на внешнюю борьбу с нацизмом, поддерживают его на Украине.